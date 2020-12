Amit Shah ने किया अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण, कहा - संकट में हमेशा साथ दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में अरुण जेटली जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है कि मैं यहां फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में हूं। इस मैदान ने अतीत में कुछ ऐतिहासिक देखे हैं। शाह ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड में दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जेटली जी ने मेरे बड़े भाई की भूमिका निभाई।

Its a matter of great honour & joy for me that I'm here at Ferozshah Kotla Stadium, which has witnessed some historic cricket moments in the past: Home Minister Amit Shah addressing Delhi District Cricket Association (DDCA) event at Delhi's Ferozshah Kotla Cricket Ground pic.twitter.com/VhQBHhxkuF