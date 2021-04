Andhra Pradesh: विशाखापट्टनम के दुवड़ा में स्क्रैपयार्ड में लगी भीषण आग, मौक पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां

विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक स्क्रैपयार्ड में भीषण आग लगने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि भीषण आग की यह घटना विशाखापत्तनम के दुवड़ा स्थित एक कबाड़ में लगी है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। मीडिया में आग लगने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आग कितना भीषण है। आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम पता लगा रही है कि आग कैसे लगी है।

आपको बता दें कि दो सप्ताह पहले मुंबई के एक मॉल में भीषण आग लगी थी। आग की यह घटना मॉल के अंदर चल रहे सनराइज अस्पताल में लगी थी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी।

Andhra Pradesh: Fire breaks out at a scrapyard in Duvvada, Visakhapatnam. Fire tenders present at the spot. No casualties reported. pic.twitter.com/lxZ2yb11H8