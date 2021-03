आंध्र प्रदेश : तिरुपति हवाई अड्डे पर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने हिरासत में लिया, धरने पर बैठे

नई दिल्ली। सेामवार को चित्तूर जिले में एक चुनावी जनसभा में भाग लेने के जाते वक्त आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में ले लिया। रेनीगुंटा पुलिस ने उन्हें तिरुपति हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए और वहीं पर विरोध में धरने पर बैठ गए।

Andhra Pradesh: TDP leader and former Chief Minister N Chandrababu Naidu sat down in protest at Tirupati airport in Renigunta after he was detained by Renigunta police while he was going to attend election campaigning in Chittoor district. pic.twitter.com/WO71S1gyVS