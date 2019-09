आंध्र प्रदेश में गरमाई सियासत, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को किया गया नजरबंद

नई दिल्ली। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच जारी घमासान ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। बुधवार को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को हैदराबाद पुलिस ने अचानक नजरबंद कर दिया है। इन दोनों के साथ-साथ पार्टी के कई और नेताओं को भी नजरबंद किया गया है।

बताया जा रहा है कि ये सभी नेता टीडीपी नेता की हत्या के खिलाफ आज राज्य में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। अचानक पुलिस इन्हें रोकने के लिए पहुंच गई, जिसके बाद नारा लोकेश ने पुलिस से बहस कर ली। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, आगे इन लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भूख हड़ताल करने वाले थे। इसी के लिए सुबह चंद्रबाबू नायडू के आवास पर जाने की कोशिश कर रहे टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और हिरासत में ले लिया।

