अनुराग ठाकुर ने अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को घेरा, कहा- स्वयं के बंगले खड़े करने में लगे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को श्रीनगर में एक रैली के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने बंदूक और गोलियों को चुनने की बजाय चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उन्हें ऐहसास हो गया है कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार केवल अपने स्वयं के बंगले खड़े करने में विश्वास रखता है।

Jammu & Kashmir youth have chosen to take part in the polls, over guns & bullets after they realised that Abdullah & Mufti families only work towards building their own bungalows: Anurag Thakur, MoS Finance & Corporate Affairs, on #DDCElections, at BJP 'shikara rally' in Srinagar pic.twitter.com/5H4vepbWQC