आर्टिकल 370 के हटने से माता वैष्णों देवी के भवन में लगा भक्तों का तांता, टूट गए सभी पुराने रिकॉर्ड्स

कटरा। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का असर श्री माता वैष्णों देवी के दरबार में भी देखने को मिला है। इस बार शारदीय नवरात्रों में माता वैष्णों देवी के भवन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगा कि सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। दरअसल, इस बार नवरात्रों (29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक) में 3,64,643 श्रद्धालु माता के भवन पर पहुंचे। पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 50 हजार के करीब ज्यादा है।

आर्टिकल 370 के हटने से बढ़ गए वैष्णों देवी में श्रद्धालु!

श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इस बार वैष्णों देवी आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना माना जा रहा है, क्योंकि पिछले साल तक श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां आने से कतराते थे। पिछली सरकारों ने वैष्णों देवी यात्रा की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रद्धालुओं में सुरक्षा का भरोसा जगा है, जिसका नतीजा भी देखने को मिला है।

