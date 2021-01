असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र से उठाया सवाल, चीन ने अरुणाचल में गांव बसा दिया, इस पर पीएम मोदी जवाब दें

नई दिल्ली। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में अतिक्रमण कर एक गांव बसा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के इस निर्माण का पता चला है। इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किए हैं। चीन का भारत की जमीन पर कब्जे का सिलसिला जारी है। ऐसे में उन्हें इस पर सफाई देनी चाहिए।

Chinese PLA continuously occupying our territory in Arunachal, Ladakh, Sikkim. In Arunachal, the map shows that place within Indian territory but Chinese have constructed permanent structures there. Why's PM silent on Chinese occupation of Indian territory?: A Owaisi, AIMIM MP pic.twitter.com/IPMVQgxZ8q