असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा - अमित शाह ईमानदार हैं तो बताएं 1000 रोहिंग्याओं का नाम

नई दिल्ली। बिहार चुनाव के बाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका इरादा नफरत पैदा करना है। अब सियासी लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच है। यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन जीतेगा। साथ ही बीजेपी के नेताओं को जवाब देना भी हैदराबाद के लोगों का काम है।

Their intention is to create hatred. This fight is between Hyderabad and Bhagyanagar. It is your responsibility now to decide who will win: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi



