नई दिल्‍ली। भारत में ईवीएम के जरिए मतदान कराने की व्‍यवस्‍था को विपक्षी दल के नेता लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजनयिक हरिंदर सिद्धू ने इसे एक बेहतर व्‍यवस्‍था बताया है। उन्‍होंने कहा है कि भारत में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की व्‍यवस्‍था को जानने और परखने का अनुभव प्रेरणादायी अनुभवों में से एक है। उन्‍होंने कहा कि भारत में कई करोड़ लोग मतदान करते हैं। ऐसे में बैलट पेपर के जरिए मतदान कराना वास्‍तव में दुश्‍कर कार्य हो सकता है।

Australia's Envoy to India, Harinder Sidhu: It's been a really inspiring experience. How can you get so many people to voting? Answer is well-organised EC & its officials. It's a good system & organised. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/Tuxsw7jBUR

वीपीपैट का विकास एक अच्‍छा कदम

उन्‍होंने कहा कि भारत में ईवीएम आधारित मतदान की अच्‍छी प्रणाली है। यह पूरी तरह से व्‍यवस्थित है। चुनाव आयोग और उनके कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव 2019 को कुशलतापूर्वक संपन्‍न कराकर सराहनीय काम किया है। ऑस्‍ट्रेलिया में ये सुविधा उपलब्‍ध नहीं है। उन्‍होंने कहा कि जहां तक चुनावों में गड़बड़ी की बात है तो उससे बैलट पेपर व्‍यवस्‍था भी पूरी तरह से दोषमुक्‍त नहीं है। लेकिन गड़बडि़यों से बचने के लिए भारत ने वीवीपैट तकनीक का विकास का सराहनीय काम किया है।

Australia's Envoy to India, Harinder Sidhu: I'm really impressed with EVMs, we don't have those in Australia. I think even with paper ballots which we have in Australia, it's always a case where there's a risk to integrity in any system. VVPAT is actually a good development. https://t.co/wR5eVQ776Q