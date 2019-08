नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्‍या विवाद पर सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्षकार और वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता राजीव धवन ने नियमित सुनवाई का विरोध किया। उन्‍होंने शीर्ष अदालत से कहा कि ऐसी खबरें हैं कि कोर्ट सप्‍ताह में पांच दिन इस केस की सुनवाई करेगा।

Ayodhya land dispute case: Senior advocate Rajeev Dhavan, appearing for one of the Muslim parties, tells the court that there is a rumour that the court will sit all five days to hear the case. He raises objection to five days hearing. https://t.co/jHfki4q7ub