Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर भूमि पूजन समारोह की अंतिम दौर में तैयारियां, जानें 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन ( Ram Mandir Ayodhya ) को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। पूरा अयोध्या इस वक्त राममय हो चुका है। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार वो लम्हा आ रहा है जिसका देशवासी गवाह बनना चाहते थे। इस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री ( pm modi ) नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ( RSS Chief Mohan Bhagwat ), यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) के अलावा देशभर के साधु-संत और नेपाल के लोग भी शामिल होंगे।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है।' आईए एक नजर अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन से जुड़ी बात बड़ी बातें।

There are four phases of Ramarchan pooja. In 1st phase gods other than Lord Ram will be worshipped. In 2nd phase, Ayodhya will be worshipped along with Lord Ram's generals like Nal, Neel and Sugreev: Satyanarayan Das, a priest (1/2) https://t.co/uyraIeJlBA pic.twitter.com/Uf5K5YYKl7