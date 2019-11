राम मंदिर फैसला: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से की बात, कानून-व्यवस्था के बारे में ली जानकारी

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि का मालिकाना हक राम जन्मभूमि न्यास को दिया है। वहीं, मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। कोर्ट के इस पैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। वहीं, कोर्ट का फैसला आते ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के फैसले के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों पर बात की। साथ ही अमित शाह ने यह कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि शांति व्यवस्था और सौहार्द का माहौल न बिगड़े।

