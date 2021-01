BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली अस्पताल में भर्ती, कार्डियक अटैक

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को तबीयत की शिकायत होने पर उन्हें कोलकाता के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उन्हें फिलहाल आईसीयू में एडमिट किया गया है। सौरभ गांगुली को माइनर कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती करया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें दिल की बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया है। अस्पताल में डॉक्टर्स गांगुली के इलाज में जुट गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया है। उनकी स्थिति को डॉक्टरों ने स्टेबल बताया है।

BCCI President Sourav Ganguly admitted to Woodland Hospital in Kolkata, West Bengal. More details awaited.



(file photo) pic.twitter.com/ps3mtE8tPJ