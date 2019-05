नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में शनिवार को Apache AH-64 (अपाचे) अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हो गया। हालांकि दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर कहे जाने अपाचे को लेकर कुछ विरोधाभास भी हैं। वायुसेना के लिहाज से Kamov Ka-50 Alligator (एलीगेटर) को दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। ऐसे में दोनों की बारीकियां जानना बहुत जरूरी हो जाता है।

Kamov Ka-50 Alligator (कामोव KA-52 एलीगेटर)

काफी ऊंचाई और तेज रफ्तार में सक्षम एलीगेटर रूस द्वारा निर्मित दो सीट वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। यह अपाचे की तुलना में ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। अपाचे की तुलना में एलीगेटर की एटी-शिप मिसाइल्स की रेंज कहीं ज्यादा है, जबकि इसमें अपाचे की ही तरह कवच और हवा से हवा में वार की भी क्षमता है। इसकी कीमत तकरीबन 16 मिलियन अमरीकी डॉलर बताई जा रही है।

Boeing AH-64 Apache (बोईंग AH-64 अपाचे)

यह अटैक हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल्स, 70mm रॉकेट्स, अधिकतम 1200 शक्तिशाली विस्फोटकों वाली 30mm ऑटोमैटिक कैनन से लैस है। इसमें अत्याधुनिक राडार और निशाना साधने वाला सिस्टम लगा हुआ है। इसके वैकल्पिक स्टिंगर या साइडवाइंडर मिसाइल इसमें हवा से हवा में हमला करने में भी सक्षम बनाते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 35.5 मिलियन अमरीकी डॉलर बताई जा रही है।

