बिहार: चीन को दलाई लामा का संदेश- उनके पास बंदूक तो हमारे पार सच्चाई की ताकत

नई दिल्ली। तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ( Tibetan spiritual leader Dalai Lama ) इस समय बिहार भ्रमण पर है। मंगलवार को बोध गया ( Bodh Gaya ) पहुंचे दलाई लामा ने चीन और वहां की कम्युनिस्ट सरकार ( Communist government ) पर जमकर निशाना साधा।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सच्चाई की ताकत बंदूक की ताकत से अधिक शक्तिशाली होती है। यह जवाब उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिया, जब उनसे पूछा गया कि वह चीन ( China ) को क्या संदेश देना चाहते हैं।

आपको बता दें कि दलाई लामा 6 जनवरी तक बोध गया में रुकेंगे। दलाई लामा ( Dalai Lama ) दीक्षा और प्रवचन के लिए मंगलवार को मुंबई से बोधगया पहुंचे।

#WATCH Dalai Lama in Gaya, on 'what message does he have for Chinese govt': We have the power of truth. Chinese communists have the power of gun. In the long run, power of truth is much stronger than power of gun. #Bihar pic.twitter.com/dzp6gEMoUh