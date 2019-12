महाराष्ट्र: अमृता फडणवीस की उद्धव पर टिप्पणी से शिवसेना में उबाल, विरोध में किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ सियासी बयानबाजी और टिप्पणियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

ताजा मामला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) की पत्नी अमृता फडणवीस ( amruta fadnavis ) से जुड़ा है। शिवसेना ( Shiv sena ) की महिला कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सीएम उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) पर टिप्पणी को लेकर अमृता फडणवीस के खिलाफ प्रदर्शन किया है।

बड़ी संख्या में एकजुट हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर और तख्तियां लेकर बैंकर अमृता फडणवीस ( Amruta Fadnavis ) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

You don’t lead people by hitting people over the head, that’s assault - not leadership @OfficeofUT !

दिखाओ चप्पल, फेको पत्थर, ये तो शौक़ हैं पुराना आपका,

हम तो वो शक़्स हैं की धुप में भी निखर आएँगे ! pic.twitter.com/IfMG0rFnrZ