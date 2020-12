अमित शाह और योगी जहां-जहां प्रचार करने गए वहां भाजपा को हार मिलीः ओवैसी

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बंपर सफलता हासिल हुई है। 2016 में चार सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 48 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 44 सीट जीतने में सफल रही। इन नतीजों के बाद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जहां-जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए, वहां बीजेपी को हार मिली।

