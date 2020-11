West Bengal: भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर मचा बवाल, TMC पर लगा हत्या का आरोप

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की बुधवार सुबह एक अस्पताल में मौत हो गई। उसे उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भाजपा का यह कार्यकर्ता दो समुदायों के बीच हुई झड़प का शिकार हो गया। भाजपा का आरोप कि पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या टीएमसी ने की है।

मृतक कालाचंद कर्मकार भाजपा में एक पोलिंग बूथ स्तर के सचिव थे। भाजपा की कूच बिहार जिला इकाई के अध्यक्ष मालती रवा रे का आरोप है कि कर्मकार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अपराधियों ने मारा है।

West Bengal: A Bhartiya Janata Party (BJP) worker was found dead in Tufanganj area of Coochbehar district, earlier today. Family of the deceased alleges that he was killed by TMC goons.



"We have detained one person. There is no political angle in the case", says SP. pic.twitter.com/1fdBoNOr0B