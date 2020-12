BKU नेता मनजीत सिंह की दिल्ली के लोगों से अपील, किसान आंदोलन का करें समर्थन

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता मनजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के अंदोलन को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान मोदी सरकार की इस मंशा को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि देशभर से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में काफी संख्या में किसान इस आंदोलन में मौजूद होंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दें। ताकि किसान एकता को और ताकत मिले।

Farmers' protest against Farm Laws enters 15th day at Singhu border



"The govt intends to weaken the farmers' movement but many more farmers are coming to Delhi to join the movement. We appeal to the people of Delhi to support us," says Bharatiya Kisan Union's Manjeet Singh pic.twitter.com/wZARSeIzvn