SSR Suicide Case: BMC ने पटना SP Vinay Tiwari को क्वारंटाइन से छोड़ा, रखी ये शर्त

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) केस की जांज के लिए मुंबई (Mumbai) पहुंचे पटना के SP विनय तिवारी (Vinay Tiwari) को क्वारंटाइन ( Quarantine ) से छोड़ दिया गया है। बिहार पुलिस ( Bihar Police ) की अपील के बाद BMC ने SP विनय तिवारी को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, इसके साथ ही BMC की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। यहां आपको बता दें कि इस घटना को लेकर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की जमकर आलोचना भी हुई थी और कई गंभीर आऱोप भी लगे।

SP विनय़ तिवारी क्वारंटाइन से छूटे

जानकारी के मुताबिक, SP विनय तिवारी ( Vinay Tiwari ) द्वारा वापसी टिकट दिखाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन ( quarantine ) से छोड़ा गया है। BMC ने अपनी शर्त में कहा है कि SP विनय तिवारी आठ अगस्त के बाद महाराष्ट्र ( Maharashtra ) से जा सकते हैं। इसके अलावा विनय तिवारी को रिटर्न टिकट के बारे में जानकारी देनी होगी। जहां विनय तिवारी अभी ठहरे हैं, वहां से एयरपोर्ट (Airport) वह प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे। साथ ही यात्रा के दौरान SOP के साथ-साथ सभी निमयों का उन्हें पालन करना होगा। BMC ने यह भी कहा है कि आश्चर्य की बात है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को नियम के बारे में मालूम नहीं है। हालांकि, इस मामले पर SP विनय तिवारी का अब तक कोई बयान नहीं आया है। यहां आपको बता दें कि बिहार पुलिस (Bihar Police VS Mumbai Police) का आरोप था कि सुशांत सुसाइड केस (Sushant Singh Suicide Case) की जांच करने मुंबई पहुंचे SP विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन कर लिया गया था। BMC के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि इससे काफी गलत मैसेज जाएगा।

Bihar IPS officer #VinayTiwari, who was quarantined in Mumbai, to leave for Patna today. Four other officers had returned to Patna yesterday.



BMC has informed me, through a text message, that I can go out of quarantine. I'll be leaving for Patna now: Vinay Tiwari (in file pic) pic.twitter.com/Uk94aEy0Oy