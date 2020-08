Boder Dispute : पैंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिकों के फिर हुई झड़प, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। इस बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। जानकारी के मुातबिक इस बार ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प 29 और 30 अगस्त की रात को हुई है।

Indian troops pre-empted this PLA activity on the Southern Bank of Pangong Tso Lake, undertook measures to strengthen our positions and thwart Chinese intentions to unilaterally change facts on ground: Col Aman Anand, PRO, Army https://t.co/oTQNAw5ebr