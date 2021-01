Bombay High Court ने देशद्रोह मामले में Kangana Ranaut को दी बड़ी राहत, 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ी राहत दी है। वहीं मुंबई पुलिस को इस मामले में मायूसी हाथ लगी है। देशद्रोह मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है।

Bombay High Court extends protection to actor Kangana Ranaut from arrest till January 25, in connection with a sedition case. (File pic) pic.twitter.com/dWGdI2b10B