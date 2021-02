Border dispute : भारत-चीन के बीच डिसइंगेजमेंट शुरू, राजनाथ सिंह आज संसद में दे सकते हैं बयान

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ डिसइंगेजमेंट का काम शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान दे सकते हैं।

सिंक्रोनाइज डिइंगेजमेंट शुरू

इस बीच चीन के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की नौवें दौर की बैठक के बाद जो सहमति बनी थी, उसी के आधार पर दोनों देशों के फ्रंट लाइन सैनिकों का पैंगोंग-त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण से सिंक्रोनाइज-डिसइंगेजमेंट शुरू हो गया है। इस घटना को चीन की मीडिया ने खुलकर पब्लिश किया है।

Defence Minister Rajnath Singh will make a statement in Rajya Sabha at 10:30 am today regarding ‘present situation in Eastern Ladakh’.



(File photo) pic.twitter.com/ptIP7DNzFy