बजट अभिभाषण : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले - सरकार ने कोई भूखा न रहे इस बात का ख्याल रखा

नई दिल्ली। साल 2021-22 का बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट अभिभाषण के दौरान कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने जब-जब संकट का सामना किया , देशवासियों से मिलकर उसका सामना किया। आज भारत नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकारण अभियान चला रहा है। सरकार ने कोरोना और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का एक साथ सामना किया। सरकार ने कोई भूखा न रहे इसका ख्याल रखा।

It is a matter of pride that India is running the biggest vaccination program in the world. Both vaccines of this program are made in India. In this crisis India shouldered its responsibility towards mankind & provided lakhs of doses of vaccines to several nations: President pic.twitter.com/vFMDKAlKUH