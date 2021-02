Delhi: सदर बाजार में मकान गिरने से कई लोग दबे, तीन गंभीर रूप से घायल, बचाव अभियान जारी

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में बड़ा हदासा हो गया। मंगलवार को एक मकान गिरने से कई लोग मलबे में दब गए।

अब तक इस मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं शुरुआती जानकारी में पता चला है कि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर टेंडर की टीम पहुंच गई। फिलहाल 6 फायर टेंडर मौजूद हैं और बचाव अभियान जारी है।

Delhi: 5 people including 3 critical rescued after house collapse in Sadar Bazaar area, 6 fire tenders at the spot; rescue operation underway