Burevi Cyclone ने तमिलनाडु के कई जिलों में मचाई तबाही, दोपहर तक तिरुवनंतपुरम तट से टकराने की आशंका

नई दिल्ली। तमिलनाडु के कई कई जिलों में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान बुरेवी दक्षिणी तटों से आगे बढ़ गया है। तमिलनाडु के पंबन में बुरेवी का दूसरा लैंडफॉल था। जबकि पहली बार यह तूफान श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 3 दिसंबर की सुबह में टकराया था और कई शहरों में तबाही मचाई थी। तटीय तमिलनाडु के कई शहरों में तूफान की वजह से भीषण बारिश हुई है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शुक्रवार दोपहर तक चक्रवाती तुफान बुरेवी की तिरुवनंतपुरम तट से टकराने की आशंका है।

#WATCH: Visuals from Tamil Nadu's Rameswaram as strong winds hit the region; sea turns rough in view of #CycloneBurevi. pic.twitter.com/fYskJM1rE0