कैबिनेट बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी को मिली मंजूरी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में चार साल बाद टेलिकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 के मार्च माह तक 2,251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी।

The notice inviting application to be issued this month itself and by March 2021 we propose to hold the auction of these spectrums: Union Minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/oVcJ1B79y0