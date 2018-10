नई दिल्ली: CBI में नंबर-1 और नंबर-2 पद की लड़ाई को लेकर जारी घमासान हाईकोर्ट तक पहुंच गया। रिश्‍वत मामले में केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए एडिशनल डायरेक्‍टर राकेश अस्‍थाना दिल्‍ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने अस्थाना को बड़ी राहत देते हुए अगले आदेश तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है। 29 अक्टूबर तक अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाएं रखने को कहा है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई से सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने गुरुवार तक सीबीआई से इस बाबत जवाब मांगा है।

Matter posted for Monday (Oct 29) when CBI director has to respond to the allegations levelled by #RakeshAsthana . Till then no action can be taken against him, says Delhi High Court pic.twitter.com/G6YYfqWy9d