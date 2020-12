कोलकाता में सीडीएस बिपिन रावत बोले - भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार

नई दिल्ली। भारत और चीन में लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जारी विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को निशाने पर लेते हुए भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने के तैयार है।

चाहे ये चुनौती जमीन पर मिले या हवा में या फिर महासागर में। अगर तीनों मोर्चे पर एक साथ चुनौतियां मिली तो भी हमारी सेना उससे पार पाने और दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे सीमा की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

I am fully confident that Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontiers be it at land, air or ocean: Chief of Defence Staff General Bipin Rawat https://t.co/LJWlLk4INj