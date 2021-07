सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सीमा पर सुरक्षा स्थिति व परिचालन तैयारियों का लिया जायजा

कारगिल (लद्दाख)। कारगिल विजय दिवस से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कारगिल जिले के द्रास सेक्टर का दौरा किया।

भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय ने ट्वीट करते हुए बताया "जनरल बिपिन रावत #CDS ने #LineofControl के साथ #Dras सेक्टर का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। #CDS ने भी सैनिकों के साथ बातचीत की और उनके उच्च मनोबल के लिए उनकी सराहना की और उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। #IndianArmy"।

General Bipin Rawat, #CDS visited #Dras Sector along #LineofControl & reviewed the prevailing security situation & operational preparedness. #CDS also interacted with troops and complimented them for their high morale & exhorted them to remain resolute and steadfast.#IndianArmy pic.twitter.com/YxYPHKS8E5