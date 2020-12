सरकार ने फिर से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक

नई दिल्ली: केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से सरकार फिर से बातचीतशुरू करने का फैसला किया है और अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 30 दिसंबर, दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया है। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखीं। किसानों का कहना है कि ये मांगे पूरी होने के बाद ही वे धरना से हटेंगे।

#FarmLaws: Central Government calls farmers for meeting on 30th December, 2pm at Vigyan Bhawan in Delhi pic.twitter.com/VqFxj9thZF