N-95 Mask को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट, इससे नहीं रुकता Coronavirus

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि N95 मास्क ( N95 Mask ) पहनकर आप इस संक्रमण से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने एन-95 मास्क को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले एन-95 मास्क का इस्तेमाल ना करें।

सरकार ने कहा है कि ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।

