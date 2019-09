चंद्रयान 2: मिल गया विक्रम लैंडर, ISRO से अब तक नहीं हुआ संपर्क

नई दिल्ली। मिशन चंद्रयान 2 से अब तक उम्मीदें नहीं टूटी है। विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बाद इसरो लगातार दोबार संपर्क स्थापित करने में लगा हुआ है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान- 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का पता तो लगा लिया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है

इसरो ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि लैंडर से संपर्क स्थापित करने की सारे संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, अब तक संपर्क स्थापित नहीं हो सका है लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि इसरो दोबारा विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर सकता है।

गौरतलब है कि सोमवार को कहा गया था कि विक्रम चंद्रमा की सतह पर तिरछा पड़ा है और उसमें कोई टूट-फूट नहीं हुई है। इसरो ने बताया था कि ऑर्बिटर ने जो तस्वीर भेजी है, उसमें विक्रम का कोई टुकड़ा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि विक्रम लैंडर पूरी तरह सुरक्षित है। तब वैज्ञानिकों ने विक्रम से दोबारा संपर्क साधे जाने की संभावना व्यक्त की।

#VikramLander has been located by the orbiter of #Chandrayaan2, but no communication with it yet.

All possible efforts are being made to establish communication with lander.#ISRO