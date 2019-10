चंद्रयान 2: इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, मिल गया चंद्रमा पर मौजूद पार्टिकल्स

नई दिल्ली। चंद्रयान 2 को लेकर इसरो ने अच्छी खबर दी है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पेलोड ने चार्ज पार्टिकल्‍स और इसकी तीव्रता का पता लगा लिया है। इसरो की इस जानकारी से नई उम्मीद जगी है और कयास लगया जा रहा है कि विक्रम लैंडर से दोबारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि ऑर्बिटर का पृथ्‍वी पर संपर्क बना हुआ है जिसके जरिए नई खोजों की जानकारियां मिल रहीं हैं। हर 29 दिन पर चंद्रमा करीब 6 दिनों के लिए जियोटेल से गुजरता है। चूंकि चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में है इसलिए इसे भी यह मौका हासिल हुआ और इस दौरान इसमें लगे उपकरणों ने जियोटेल के गुणों का अध्‍ययन किया।

