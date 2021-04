छत्तीसगढ़: नक्सलियों ने बीजापुर में एक बार किया हमला, पांच वाहनों में लगाई आग

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर से एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने बीजापुर के एक पुलिस स्टेशन की सीमा में एक वाटर फिल्टर प्लांट के निर्माण में लगे पांच वाहनों में आग लगा दी। इस हमले में अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

बता दें कि इससे पहले बीते दिनों ही नक्सिलियों ने बीजापुर-सुकमा सीमा पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 30 अन्य घायल हो गए थे।

यह भी पढ़ें :- छत्तीसगढ़ नक्सली हमला: जानिए कौन है नक्सल कमांडर हिडमा जिसे माना जा रहा है इस हमले का मास्टरमाइंड

इस नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगा। शहीदों को मेरा नमन है। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा था कि शहीद जवानों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। शांति और विकास के दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी।

Chhattisgarh: Naxals set fire to five vehicles engaged in the construction of a water filter plant in Bijapur's Naimed police station limits pic.twitter.com/J4TihX5vxb