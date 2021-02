चीन का चकमा, ड्रैगन ने पैगोंग से हटाकर LAC के इस इलाके में तैनात कर दिए अपने सैनिक

नई दिल्ली। ऐसा माना जा रहा है कि भारत-चीन ( India-China FaceOff ) के बीच पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर पिछले 9 महीनों से चल रहे तनाव की बर्फ पिछलने लगी है। लंबे समय के बाद आपसी बताचीत के जरिए चीन और भारत ने अपने सनिकों को पैंगोंग से पीछे हटा दिया।

दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से पीछे हटी हैं। यही नहीं कई महीनों से तैनात किए गए हथियारों को भी वापस ले जाया गया है। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसके मुताबिक पैंगोंग से पीछे हटे जवानों को चीन ने एलएसी के पास ही तैनात कर रखा है। जो बताता है कि ये पैंगोंग से सैनिकों को हटाना सिर्फ चीन का चकमा था।

Recent imagery from Rutog's Military Garrison (developing since late 2019) suggests sections of the disengaged #China PLA troops have been relocated here post the agreement with #India last week, this base however would serve future PLA activity for the #PangongTso area pic.twitter.com/l1hy30qitD