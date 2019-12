राज्यसभा में रखा गया नागरिकता संशोधन बिल, TMC ने किया विरोध

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार दोपहर 12 बजे इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई है।

Union Home Minister Amit Shah arrives in Parliament. The #CitizenshipAmendmentBill will be tabled in Rajya Sabha at 12pm today pic.twitter.com/R1ZSpxIiuO

वहीं, लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना ने यूटर्न ले लिया है। शिवसेना राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर विरोध कर सकती है। शिवसेना के यूटर्न से विपक्ष का हौसला बढ़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद संख्या बल सरकार के साथ है।

Sanjay Raut, Shiv Sena MP on #CitizenshipAmendmentBill: Votebank politics should not be played, its not correct. Don't attempt to create a Hindu-Muslim divide again. Also nothing in this bill for Tamil Hindus of Sri Lanka https://t.co/QuTOnQb7VK pic.twitter.com/x4k5oYyDbA