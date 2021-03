नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, केंद्र की Air India में 100% विनिवेश की तैयारी

नई दिल्ली। लंबे अरसे घाटे में संचालित एयर इंडिया सेवा को बंद करने या न करने को लेकर शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि केंद्र सरकार एयर इंडिया में 100 फीसदी का विनिवेश की योजना पर काम कर रही है। हमारे पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

We've decided that Air India will be 100% disinvested. Choice isn't b/w disinvestment & non-disinvestment, it's b/w disinvestment & closing down. Air India is a first-rate asset but has an accumulated debt of Rs 60,000 Cr. We need to draw the slate clean: Civil Aviation Minister