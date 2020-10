पाक सेना पर आरोप: पुलिस चीफ का अपहरण कर नवाज के दामाद को कराया गिरफ्तार, देश में सिविल वार जैसी स्थिति

नई दिल्ली।

पाकिस्तान में इन दिनों सिविल वार (Civil War) जैसी स्थिति बन गई है, खासकर सिंध प्रांत (Sindh State) में। यह पूरा बवाल सेना के खिलाफ है। पाकिस्तानी जनता में वहां की सेना के खिलाफ जमकर गुस्सा है और वे अपना आक्रोश देश के विभिन्न हिस्सों में तोडफ़ोड़ तथा मारकाट मचाकर निकाल रहे हैं। इस बीच, सिंध प्रांत की पुलिस के तमाम बड़े अफसर छुट्टी पर चले गए हैं।

दरअसल, पूरा मामला ही पाकिस्तानी सेना और सिंध प्रांत की पुलिस (Pakistan Army Vs. Sindh Police) के बीच हुए विवाद को लेकर शुरू हुआ। इस विवाद के पीछे मूल कारण राजनीतिक था, जिसके केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Former Prime Minister Nawaz Sharif) के दामाद कैप्टन (रिटायर) सफदर की गिरफ्तारी है। सिंध प्रांत की पुलिस का आरोप है कि सेना के कुछ अधिकारियों ने पुलिस चीफ का अपहरण किया और उनसे गिरफ्तारी आदेश पर दस्तखत कराए। यह बात सामने आई, तो हडक़ंप मच गया। विपक्षी दलों और मीडिया ने सेना से सवाल किया। विरोध में सिंध प्रांत के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी छुट्टी पर चले गए। जनता सडक़ पर उतरी और चारों तरफ मारकाट मचा दी। अब इमरान सरकार और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा (General Qamar Javed Bajwa) को जवाब देते नहीं बन रहा। फिलहाल बाजवा ने दबाव में ही सही, मगर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आइए, एक नजर डालते हैं कि यह पूरा मामला क्या और क्यों है-

11 विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाकर सभा आयोजित की

पाकिस्तान में इन दिनों पूरा विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ एकजुट है। 11 विपक्षी दलों ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया हुआ है, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) नाम दिया गया है। बीते 18 अक्तूबर को सिंध प्रांत की राजधानी कराची में इस महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। तमाम नेताओं ने इस सभा को संबोधित किया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज (Maryam Nawaj) ने भी इसे संबोधित किया। मरियम ने प्रधानमंत्री इमरान खान को न सिर्फ कायर कहा बल्कि, सेना की कठपुतली भी बताया।

होटल के कमरे का दरवाजा तोडक़र हुई थी गिरफ्तारी

मरियम नवाज के मुताबिक, इमरान खान हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं और हार छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना के पीछे छिपे फिरते हैं। इससे पाकिस्तान की फौज की साख खराब हो रही है। यही नहीं, मरियम ने इमरान खान को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है, तो वह उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। इसके बाद मरियम अपने पति कैप्टन (रिटायर) सफदर के साथ होटल पहुंचीं। आरोप है कि रात में कराची पुलिस के कुछ अधिकारी भी उस होटल में पहुंचे और दरवाजा तोडक़र सफदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि सफदर ने पाकिस्तान के कायदे-आजम मुहम्मद अली जिन्ना की कब्र की पवित्रता भंग की। हालांकि, पुलिस अधिकारी इस बात के सबूत नहीं पेश कर पाए, जिसकी वजह से कुछ घंटे बाद सफदर को छोड़ दिया गया।

आईजीपी का अपहरण कर दर्ज कराया केस

पुलिस ने सफदर को तो छोड़ दिया, लेकिन इस पर हंगामा शुरू हो चुका था। विपक्ष और पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि सेना के कुछ अधिकारियों ने 18 अक्तूबर की रात को सिंध प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) मुश्ताक महार का अपरहण कर लिया। महार से सफदर के खिलाफ जबरदस्ती केस भी दर्ज कराया। विपक्ष के आरोपों को तब और ताकत मिली, जब महार अपने अपहरण से दुखी होकर लंबी छुट्टी पर चले गए। इसके बाद सिंध प्रांत के ही करीब 70 और पुलिस अधिकारी भी छुट्टी पर चले गए।

नवाज शरीफ ने ट्वीट कर सुनाई खरी-खोटी

पुलिस अधिकारियों के अचानक छुट्टी पर जाने से विपक्षी दलों ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को निशाने पर लिया। नवाज शरीफ ने भी एक ट्वीट में कहा, कराची में जो कुछ हुआ, उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में राज्य के ऊपर राज्य है। आपने राज्य सरकार को मिले जनमत का मजाक उड़ाया है। परिवार की निजता खत्म कर दी। अपने आदेश मनवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का अपहरण कर लिया। पाकिस्तानी सेना की छवि खराब कर दी। पुलिस अधिकारी का पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने संविधान को ताक पर रख दिया।

