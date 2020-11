महाराष्ट्र में दिवाली के बाद शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली।

कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र में बंद चल रहे स्कूल-कॉलेज को लेकर राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत, दिवाली के बाद राज्य में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 84 लाख 62 हजार 80 हो गए हैं। वहीं, मृतकों की संख्याा 1 लाख 25 हजार 562 हो चुकी है। राज्यों में सबसे ज्यादा केस अब तक महाराष्ट्र में ही आए हैं। इसके बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थिति ज्यादा खराब है।

#Maharashtra govt orders for opening of high and secondary schools post #Diwali.