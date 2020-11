कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम केजरीवाल, 1200 BiPAP मशीनों की खरीद का दिया आदेश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में नए ICU बेड के लिए 1200 BiPAP मशीनों की तत्काल खरीद का आदेश दिया। BiPAP मशीनों की खरीद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से तुरंत की जाएगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से कोरोना संकट के मद्देनजर कोविद-19 प्रोटोकॉल का पालन प्राथमिकता के स्तर पर करें।

Delhi CM Arvind Kejriwal orders immediate procurement of 1200 BiPAP machines for new ICU beds in the national capital. The BiPAP machines will be procured immediately from CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) on nomination basis: Delhi Chief Minister's Office pic.twitter.com/S1IotRGDBp