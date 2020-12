CM Vijay Rupani : गुजरात में आज से लागू हो जाएगा भूमि कब्जा निषेघ अधिनियम, 10 से 14 वर्ष सजा का प्रावधान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा में बीजीपी सरकार द्वारा पारित गुजरात भूमि कब्जा निषेध अधिनियम आज से प्रदेशभर में लागू हो जाएगा। अगस्त में इस कानून को गुजरात सरकार की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी। इस अधिनियम का मकसद गुजरात में गैर कानूनी तरीके से भूमि कब्जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।

The Gujarat Land Grabbing Prohibition Act will be enforced in the state from today: Gujarat CM Vijay Rupani



