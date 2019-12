ठंड ने 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री तक पहुंचा

दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की लपेट में है। ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। जानकारी के अनुसार- दिल्ली में ठंड ने 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं शुक्रवार को यहां 4.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था।

केंद्रीय मंत्री का दावा, दिल्ली के सभी झुग्गीवासियों को अगले ढाई साल में मिलेगा मकान

नए साल पर बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले साल 1901 में इतनी ठंड पड़ी थी। बताया जा रहा है कि 118 साल में ये दूसरा दिसंबर का महीना है जब दिल्ली में इतनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। विभाग के मुताबिक हालात में फिलहाल कोई सुधार नहीं होने वाला है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने नए साल के मौके पर यानी 31 दिसंबर से दो जनवरी के बीच दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है।

Delhi: Dense fog at Rajpath this morning. Temperature of 2.4°C was recorded in delhi at 6:10 am, today. pic.twitter.com/mHpEsaaUcj