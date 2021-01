दिल्ली सहित उत्तर भारत में शीतलहर जारी, हिसार में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.2 डिग्री दर्ज

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली सहित संपूर्ण उत्तर भारत में शीत लहर जारी है। नववर्ष पर इसका प्रकोप पहले से ज्यादा रहा। शुक्रवार को भारत मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अनुमान के मुताबिक हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा में इस मौसम का रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान है। इसी तरह राजस्थान के चूरू में तापमान शून्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है।

Haryana's Hissar records minimum temperature of minus 1.2 degrees Celsius and Rajasthan's Churu records minus 0.2 degree Celsius, as per India Meteorological Department