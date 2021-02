धार्मिक भावना आहत करने के मामले मे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने आज धार्मिक भावना आहत करने के मामले में सुनवाई के बाद मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी। फारुकी के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

