कांग्रेस को जून तक नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद, CWC बैठक में लिया फैसला

नई दिल्ली। कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लाने की तैयारी जोरशोर होने लगी है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अस्वस्थता के कारण पार्टी में नए अध्यक्ष की तलाश जल्द पूरी होने वाली है। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल के अनुसार संगठन चुनाव मई में कराने के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने सहमति दे दी है, लेकिन सभी सदस्यों ने मिलकर तय किया है कि सोनिया गांधी तय करें की कब चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि जून 2021 तक नया कांग्रेस अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। यह फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक में तय किया गया है।

