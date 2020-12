कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार को सराहा, कहा- देश एकजुट होकर खड़ा रहा

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने एक बार फिर केंद्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि राष्ट्र ने हाल के वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे में खास बढ़ोतरी की है। ऐसे में वे केंद्र और राज्य सरकारों को साथ काम करने के लिए बधाई देते हैं।

India has increased its infrastructure & I congratulate Central & state governments for it as they worked together for it. The country stood in the face of this crisis: Anand Sharma, former Commerce minister & Congress leader https://t.co/OhMnd2Xyxu