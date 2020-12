93 साल की उम्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन, राहुल गांधी ने दुख जताया

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को रविवार की रात एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल ही उनका जन्मदिन भी था। लंबे समय से कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्यप्रदेश के सीएम और उत्तरप्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राहुल गांधी ने दुख जताते हुए कहा वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उसे बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों को मेरा प्यार और संवेदना।

Vora ji was a true congressman and a wonderful human being. We will miss him very much.



My love & condolences to his family and friends.