राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा- कृषि क्षेत्र में तीन चार पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा

नई दिल्ली। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि कृषि क्षेत्र में तीन चार पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा। इसकी कीमत मध्यम वर्ग और युवाओं को चुकानी पड़ेगी। वे युवाओं से कहना चाहते हैं कि आपकी आजादी छीनी जा रही है।

कांग्रेस नेता केे अनुसार मुट्ठीभर लोग देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोग पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। वायनाड से सांसद के अनुसार नए कृषि कानूनों को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये देश के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उन्होंने युवाओं से किसानों का समर्थन करने की अपील की है।

There is tragedy unfolding today in country, govt wants to ignore issue & misinform the country. I'm not going to speak about farmers alone as it is only part of tragedy. It's important for youngsters. This is not about present but about your Future: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/gBlGVxFXnq