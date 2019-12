दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन के संदीप दीक्षित पुलिस हिरासत में, पूर्व सीएम का है बेटा

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून का एकबार फिर से जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली का लाल किला हो या फिर जंतर-मंतर या फिर मंडी हाउस कई जगहों पर आज प्रदर्शन पहले से प्रस्तावित थे। पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी और इन इलाकों में धारा 144 भी लगाई हुई थी। इसके बावजूद भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इन जगहों पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व दिवंगत सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

Delhi: Congress leader Sandeep Dikshit detained by police at Mandi House. He says, "I was not allowed to go to Red Fort (for protest), so, I came to Mandi House". #CitizenshipAct pic.twitter.com/QIiiMRXfNg